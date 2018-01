Celular pode ter detonado bomba em universidade de Jerusalém A polícia israelense acredita que os explosivos colocados na última quarta-feira na cantina da Universidade Hebraica, em Jerusalém, foram detonados por controle remoto, por meio de um telefone celular deixado na mesma sacola. A informação foi dada por um funcionário israelense que não quis se identificar. A bomba estava repleta de pregos e metais, para causar mais danos, e foi deixada numa mesa no centro da cantina. As forças de segurança israelenses prenderam vários funcionários árabes da universidade suspeitos de terem ajudado os extremistas do Hamas.