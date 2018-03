Cem mil em Washington contra a guerra Pelo segundo dia consecutivo, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas em vários países para protestar contra um eventual ataque ao Iraque. Em Washington, cerca de 100 mil pessoas fizeram passeata na região da Casa Branca e dezenas foram detidas ao tentar ultrapassar barreiras policiais. Outras 17 foram presas em Los Angeles. Na Inglaterra, a marcha ocorreu em frente do quartel-general das Forças Armadas britânicas, enquanto na Turquia os protestos se estenderam por várias cidades e foram reprimidos com gás lacrimogêneo. As passeatas também marcaram o domingo em várias capitais européias, como Bruxelas e Madri.