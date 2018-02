Cem pessoas estão sob escombros em Concepción Cerca de cem pessoas estão presas sob os escombros de um prédio na segunda maior cidade do Chile, Concepción, depois do terremoto de magnitude de 8,8 graus ocorrido no sábado, informou a agência Reuters citando uma autoridade local. Um forte tremor secundário atingiu a capital do Chile neste domingo depois do choque que deixou mais de 300 mortos no sábado, segundo as estimativas extraoficiais. As informações são da Dow Jones.