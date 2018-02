Cem prisioneiros em Guantánamo aderem à greve de fome

Segundo House, 19 detentos estão recebendo nutrientes líquidos através de um tubo nasal para evitar perda de peso abaixo do limite mínimo. House disse ainda que cinco deles estão em um hospital, sob observação, mas não correm risco de vida.

Os advogados dos presos dizem que os militares estão subestimando o número de grevistas. Os presos começaram a greve de fome em fevereiro, para protestar contra as condições e o confinamento indefinido. As informações são da Associated Press.