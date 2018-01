Cemitério de 4 mil anos é encontrado no Egito Arqueólogos franceses encontraram um cemitério repleto de tumbas construídas há mais de 4.000 anos, anunciou neste sábado, o Conselho Supremo de Antigüidades do Egito. O ministro egípcio da Cultura, Farouk Hosni, disse que a necrópole situa-se nos arredores da pirâmide de Saqqara, cerca de 25 quilômetros ao sul do Cairo. As tumbas pertencem a uma dinastia do Egito Antigo que prevaleceu entre 2.400 e 2.100 antes de Cristo. As inscrições em uma das tumbas a identificam como pertencente a Hau-Nefer, um sacerdote que trabalhou no templo mortuário do faraó Pepi I, informou o ministro num comunicado enviado à The Associated Press.