Cemitério de soldados britânicos pichado na França Um monumento em memória de soldados britânicos mortos na 1ª Guerra Mundial, perto de Boulogne, amanheceu pichado por ativistas contrários ao bombardeio e invasão do Iraque pelas forças anglo-americanas. O ato de vandalismo contra o cemitério de Etaples, na costa do Canal da Mancha, chocou as autoridades britânicas e cerca de 80 turistas ingleses que visitaram o local pela manhã. Também pela manhã, as imprensas francesa e alemã publicaram pesquisas de opinião revelando novos aspectos da oposição de franceses e alemães à guerra liderada pelos americanos. Por exemplo: um terço dos franceses torce pela vitória do presidente iraquiano Saddam Hussein, enquanto nove em cada dez alemães perderam o respeito que tinham pelos Estados Unidos. Uma cruz suástica e frases como "Bush e Blair para o TPI (Tribunal Penal Internacional)", "Rosbifes (ingleses) vão para casa", "Saddam vencerá e fará vocês sangrarem" foram escritas com tinta vermelha no monumento. As autoridades franceses abriram uma investigação, mas não têm ainda nenhuma pista que leve aos responsáveis pelo ato de vandalismo. As autoridades britânicas lembram que naquele cemitério estão sepultados mais de 11.000 soldados britânicos que morreram em defesa da França na 1ª Guerra Mundial. A violação foi descoberta pela manhã por funcionários do cemitério. "Vamos levar pelo menos dois dias para limpar isso", disse um deles. Peter Francis, porta-voz da Comissão de Cemitérios de Guerra da Grã-Bretanha, disse esperar que atos como esse não se repitam. "Cemitérios não são local apropriado para fazer atos políticos. Eles abrigam restos de pessoas que lembram o preço humano pago para derrotar a tirania", acrescentou. O atentado foi condenado também pelo ex-ministro da Educação e Cultura francês Jack Lang, que representa aquela região do país na Assembléia Nacional francesa. Segundo pesquisa do instituto Ipsos, encomendada pelo jornal Le Monde, 78% dos franceses se opõem ao conflito; 53% esperam que a coalizão formada por EUA e Grã-Bretanha vença; 33% não desejam a vitória da coalizão; e 25% se colocaram claramente ao lado do Iraque. Na Alemanha, 89% dos alemães pesquisados pelo instituto Forsa acham que os Estados Unidos não são mais um modelo para o mundo. O resultado da sondagem, publicado pela revista Stern, mostra também que 62% dos entrevistados acreditam que os americanos sairão enfraquecidos do conflito; 19%, fortalecidos; e outros 19% não expressaram opinião. Na Argentina, cerca de 35 mil pessoas lembraram, no centro de Buenos Aires, os 21 anos do início da Guerra das Malvinas, com manifestações de repúdio à invasão do Iraque. Durante a marcha, bancos e lanchonetes McDonald´s fecharam as portas. "Ontem, nas Malvinas, foram os ingleses apoiados pelos americanos; hoje, no Iraque, são os americanos apoiados pelos ingleses", disse Luis d´Elia, um dos organizadores da marcha. "Trata-se sempre do lixo do mesmo saco", acrescentou. Mais de 25 mil muçulmanos paquistaneses tomaram o centro da cidade de Quetta para expressar seu repúdio ao conflito. Eles cantavam em coro: "Bush é um cão. Blair, também. Saddam é herói. Longa vida para Osama bin Laden..." No fim do protesto, Qazi Hussain Ahmed, líder do partido Jamaat-e-Islami (o maior grupo político muçulmano do país), referiu-se aos ataques suicidas, gritando para a multidão: "Vocês estão prontos para se tornar fedayins?" Centenas de mãos foram entusiasticamente levantadas.