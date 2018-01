Cenário: Macrismo debate se convém nocautear Cristina agora O fim do kirchnerismo assusta parte do macrismo. A credibilidade da ex-presidente que governou o país oito anos nunca esteve tão em baixa, apontam pesquisas de institutos de direita, de esquerda e dos que mudam de tendência conforme o governo de turno. Há processos envolvendo fraudes milionárias, possíveis elos de funcionários com o narcotráfico, mas o maior responsável pelo isolamento de Cristina Kirchner foi mesmo o ex-secretário de Obras José López e suas sacolas de dólares.