Análise: Pyongyang dá outro passo rumo à ‘linha vermelha’ dos EUA

Uma das grandes dúvidas com relação ao presidente Trump é como ele reagiria a uma crise. O Washington Post revelou que, agora, os ICBMs norte-coreanos podem transportar uma ogiva nuclear. Em outras palavras, a Coreia do Norte solucionou metade do quebra-cabeça em termos de ameaçar atacar os EUA com uma arma nuclear, – que já deixou claro que é o seu objetivo.

E importante também é que o país está chegando à ‘linha vermelha’ que o governo Trump afirmou que não permitiria que fosse ultrapassada.

A perspectiva de uma guerra, naturalmente só vai produzir mais inquietação. Pesquisas mostram que os americanos estão cada vez mais conformados com a possibilidade de o conflito seguir nessa direção. Embora não respaldem uma ação militar, é claro que o apoio da sociedade pode rapidamente ser obtido com base nas circunstâncias certas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trump recebeu aplausos pelos ataques aéreos limitados contra o governo sírio e as pessoas pareceram até espantadas com sua decisão de lançar tais ataques. Mas ele também deverá tomar decisões difíceis à frente no caso da Coreia do Norte. E para a população americana este é um momento que claramente se entrelaça com o medo. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

É JORNALISTA