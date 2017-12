Cenário: Trump se arrisca a perder o que restou de seu populismo

Os doadores republicanos estão entusiasmados e a aprovação da reforma tributária pode ajudar a reverter meses de arrecadações de fundos anêmicas. A vitória é necessária para Donald Trump, mas, se acontecer, será uma vitória de Pirro. Não se trata de simplificação do código tributário. As informações do contribuinte não serão fornecidas num cartão postal, como prometido.

+ Erro da Câmara adia vitória de Trump e reforma tributária terá nova votação

Para muitos, o preenchimento da declaração de imposto será mais confuso do que antes. Com alguns cortes permanentes e outros temporários, as mudanças provocariam incerteza.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mercado de seguro-saúde pode implodir e o custo deve disparar em razão do fim da obrigatoriedade de todos adquirirem um plano de saúde, sob pena de multa. A mudança deixará 13 milhões de pessoas sem seguro em uma década. A dívida nacional deve explodir em mais de US$ 1 trilhão e não há nenhuma perspectiva de que os cortes de tributos criarão crescimento econômico suficiente para se pagarem.

Alguns republicanos citariam este impasse para exigir cortes em programas sociais. O que vai agravar a situação de muitos simpatizantes de Trump e, por isso, é improvável que sejam feitos. Mas o que é mais prejudicial é o sentimento de que a reforma é uma dádiva para as grandes corporações e um presente de Natal para o 1% de ricos. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO