Cenas de horror na morte de quatro estrangeiros no Iraque Exultantes, moradores de Fallujah arrancaram os corpos de quatro empreiteiros que trabalhavam para os Estados Unidos ? uma mulher e pelo menos um americano ? de seus carros queimados e os arrastaram pelas ruas. Acabaram pendurando dois numa ponte sobre o Rio Eufrates. Os quatro estrangeiros foram mortos, hoje, num ataque rebelde dentro do chamado Triângulo Sunita, cerca de 55 quilômetros a oeste de Bagdá ? cenário da pior violência, dos dois lados do conflito, desde que começou a ocupação americana, há um ano. E coincidiu com a morte de cinco soldados americanos, num bombardeio numa estrada próxima, num dos mais sangrentos dias deste ano de governo de coalizão. A selvageria contra os cadáveres lembrou uma cena de 1993, na Somália, quando a multidão arrastou o corpo de um soldado dos EUA pelas ruas de Mogadishu, colaborando para a retirada americana da nação africana. Em Bagdá, o brigadeiro-general Mark Kimmitt disse que as vítimas eram empreiteiros trabalhando apara a coalizão. Mas não esclareceu o que faziam em Fallujah. A Associated Press Television News mostrou um passaporte americano, perto de um corpo, e um cartão de identificação do Departamento de Defesa dos EUA, pertencente a outro dos ocupantes dos carros, atacados com granadas com propulsão de foguetes. Cantando ?Fallujah é o túmulo dos americanos?, os habitantes da cidade comemoravam após o ataque aos dois veículos civis, que os deixou em chamas. Outros cantavam ?Nós sacrificamos nosso sangue e nossas almas pelo Islã?. Fotos apresentadas pela APTN mostraram um homem batendo num corpo carbonizado com uma barra de metal. Outros ataram uma corda amarela em outro, amarrando-o a um carro e o arrastaram pela rua principal da cidade. Dois corpos enegrecidos e mutilados foram dependurados nas barras verdes da armação de uma ponte sobre o Eufrates. ?O povo de Fallujah dependurou alguns corpos na ponte velha como ovelhas num açougue?, disse Abdul Aziz Mohammed, um dos moradores da cidade. Alguns dos corpos foram desmembrados, acrescentou.