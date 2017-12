Censo: latinos crescem nos EUA Os EUA estão-se transformando rapidamente. O crescimento da população nos últimos dez anos foi de 13,2%. O número de habitantes, 281.421.906, é praticamente quatro vezes maior do que o da população americana há um século e consolida a posição do país como o terceiro mais populoso do mundo, atrás de China e Índia e na frente de Indonésia e Brasil. Em números absolutos, foram 32,7 milhões de habitantes a mais em relação à população apurada em 1990 - o que supera o recorde anterior de crescimento demográfico, de 28 milhões de pessoas, estabelecido pelo Censo de 1960, ao fim do período conhecido como baby-boom, que se seguiu à 2ª Guerra. Leia mais no site do Estado