Censo revela que Alemanha tem 1,5 mi de pessoas a menos

Acredita-se que há a principal razão para a queda do número de pessoas é que uma grande a quantidade de estrangeiros que morava no país não registrou sua saída do território alemão.

A discrepância entre os números do primeiro e último censos está, principalmente, no número de residentes registrados nas grandes cidades do país. Berlim tem 180 mil habitantes a menos e Hamburgo, cerca de 80 mil. O censo também registrou que existem cerca de 30 mil casais do mesmo sexo com 5,7 mil crianças. As informações são da Associated Press.