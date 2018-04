Censura de Teerã a jornalistas se intensifica O governo de Teerã ampliou ontem o cerco a jornalistas, iranianos e estrangeiros, que tentam noticiar a onda de protestos que varre o país persa desde sábado. Segundo a ONG Repórteres sem Fronteiras, pelo menos 11 repórteres locais já foram detidos nos cinco dias de manifestações e repressão. Ontem, funcionários do governo iraniano ordenaram, por fax e telefone, que os jornalistas estrangeiros mantenham distância de manifestações de rua que não têm autorização oficial. A restrição inclui protestos do candidato derrotado, Mir Hossein Mousavi, coletivas não aprovadas e outros eventos públicos. Jornalistas disseram ter sido alertados de que estariam em risco nas ruas. Na terça-feira, um fotógrafo foi esfaqueado quando cobria uma manifestação em Teerã. A grande maioria dos jornalistas estrangeiros que viajaram ao Irã para cobrir as eleições de sexta-feira recebeu um visto oficial de apenas uma semana e Teerã rejeitou todos os pedidos de renovação. Com a medida, os repórteres internacionais terão de se retirar do Irã nos próximos dias, em meio à intensificação da repressão à mídia iraniana. Ontem, pelo menos mais um jornal do Irã deixou de ser impresso por ordens do governo. Bill Keller, editor executivo do "New York Times", afirma que alguns jornalistas estrangeiros tentarão permanecer mesmo sem a documentação necessária. "Mas há dois problemas com isso: primeiro, esse é um Estado policial consideravelmente eficiente e as chances de alguém escapar são remotas. Segundo, isso coloca em risco os iranianos que os ajudam."