Centenas de ativistas do Fatah protestam contra o Hamas Cerca de 200 ativistas, entre membros da Fatah e funcionários da Autoridade Nacional Palestina (ANP), protestaram hoje diante da sede do Parlamento palestino em Ramallah pela demissão do secretário-geral da Casa. Os manifestantes cantavam slogans contra o Hamas e acusavam esse movimento de ter intenção de "limpar" a ANP de ativistas da Fatah através da demissão de milhares de funcionários. O novo presidente do Parlamento, Aziz Dueik, decidiu, na última terça-feira, demitir o secretário-geral da câmara legislativa, Ibrahim Jereishe. Fontes palestinas informaram que Dueik chegou ao Parlamento acompanhado por cerca de 10 homens armados e informou a Jereishe sobre sua demissão. "A atitude de Dueik não é adequada para um funcionário desse nível", disse Jereishe hoje em declarações à rádio A Voz da Palestina. Durante os últimos dias, registrou-se um aumento da tensão entre a Fatah e o Hamas devido à decisão do movimento islâmico de suspender uma série de nomeações aprovadas pelo Parlamento palestino anterior, dominado pela Fatah, em sua última sessão. O Hamas afirmou que as nomeações foram suspensas até que se comprove a legalidade de sua aprovação. "Achamos que o ex-presidente do Parlamento palestino tomou decisões ilegais, mas caso se demonstre o contrário as aprovaremos", indicou o porta-voz do grupo parlamentar do Hamas, Salah Bardauil. Por sua parte, o chefe do grupo parlamentar da Fatah, Azzam al-Ahmed, disse que a decisão de Dueik é um mal começo. "Dueik se impôs no Parlamento como um ditador, o que rejeitamos", acrescentou. Israel Enquanto isso, o primeiro-ministro interino de Israel, Ehud Olmert, disse hoje perante a comissão parlamentar de Exteriores e Segurança do país, que não se arrepende de ter permitido a realização das eleições palestinas. Quanto à participação do Hamas, Olmert afirmou que Israel não podia impedi-la e que não considera que o Hamas constitua uma ameaça estratégica para Israel, que continuará a lidar com os palestinos através de ações diplomáticas e não militares. Olmert afirmou também ter a intenção de permitir que palestinos possam entrar em Israel para trabalhar. A proibição da entrada a Israel de operários palestinos era outra das medidas punitivas que o governo israelense estudava em resposta à tomada de poder do Hamas. No último domingo, o Governo israelense decidiu paralisar a transferência mensal de dinheiro que arrecada como agente de retenção de impostos da ANP, para que esses recursos não caíssem nas mãos do Hamas. Por sua parte, o ministro das Finanças palestino, Mazen Sunukrut, negou que a ANP poderia deixar de pagar, neste mês, os salários de seus funcionários, e indicou que estes pagamentos serão feitos nos próximas dias, mas confirmou que a ANP atravessa uma crise financeira, com um déficit de cerca de US$ 700 milhões.