Centenas de colombianos se refugiam no Panamá Pelo menos 700 colombianos, fugindo da violência em seu país, teriam chegado nos últimos dias a uma região inóspita do Panamá, informou a imprensa local. As centenas de migrantes - entre os quais se incluem mulheres e crianças - teriam chegado à comunidade panamenha de Jaqué em 18 de janeiro, procedentes da localidade colombiana de Juradó. O jornal La Prensa disse que o povoado de Jaqué, no Pacífico, a cerca de 70 qiolômetros da fronteira colombiana, aumentou em um terço sua população com a invasão dos desabrigados. Funcionários do Escritório Nacional para a Assistência de Refugiados (ONPAR) viajaram nesta quinta-feira a Jaqué para avaliar a situação, acrescentando que, pela contagem feita no mês passado, apenas 50 colombianos haviam chegado ao povoado. Freqüentemente, a inóspita região panamenha, na província de Darién, recebe ondas de migrantes colombianos que fogem da violência em seu país.