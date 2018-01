Centenas de corpos afloram de cidade submersa Em vários pontos e nos arredores de Banda Aceh, capital da província de Aceh, na Indonésia, as redes elétrica e telefônica foram consertadas no começo da manhã de hoje e as rádios estabeleceram contato com muitos moradores. Os primeiros testemunhos falam de uma cidade submersa sob os escombros provocados pela tragédia de domingo, entre os quais começaram a aflorar centenas de corpos. O número de mortos na Indonésia pode chegar a 25 mil, disse hoje o vice-presidente da Indonésia, Yusuf Kalla, à agência estatal Antara. Kalla disse também que o número de mortos em Banda Aceh e arredores pode ser de 5 mil a 10 mil, já que ainda não finalizaram as tarefas de resgate e as comunicações não foram restabelecidas completamente. O presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, que passou a noite na localidade de Lhokseumawe, chega hoje a Banda Aceh para manifestar apoio aos milhares de desabrigados.