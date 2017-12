Centenas de esqueletos humanos encontrados na África do Sul Centenas de esqueletos humanos, despejados numa vala, foram exumados durante a construção de um complexo comercial na Cidade do Cabo. O arqueólogo David Halkett disse que os corpos aparentemente foram levados para o local no século XIX, retirados de túmulos anteriores, talvez numa limpeza de terreeno durante a expansão da colônia britânica. A equipe de Halkett descobriu uma vala de seis metros de comprimento, dois metros de profundidade e dois de largura, cheia de ossos. ?Os ossos estão todos misturados, não sabemos dizer quantas pessoas foram enterradas aqui?, disse. Ainda não se sabe a razão da vala coletiva. Este é o segundo achado de esqueletos humanos na cidade. Em julho, um cemitério de 300 anos, com mais de 200 esqueletos, foi descoberto num canteiro de obras no centro da Cidade do Cabo. Segundo Halkett, tratava-se provavelmente de um cemitério para pessoas pobres.