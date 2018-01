Centenas de frangos morreram de gripe aviária em Mianmar As autoridades veterinárias de Mianmar confirmaram que o vírus da gripe aviária causou a morte de centenas de frangos, o que representa a chegada da epidemia a este país do Sudeste Asiático. O vírus H5N1 foi detectado mediante as análises realizados por um laboratório australiano para o qual as autoridades birmanesas enviaram alguns dos frangos que foram encontrados mortos em uma fazenda das proximidades da cidade de Mandalay, na semana passada. O diretor do Departamento de Saúde Animal, Than Thun, afirmou que foi ordenado o sacrifício das aves que se encontrarem a um raio de três quilômetros da fazenda afetada pelo vírus. Os veterinários do Ministério de Agricultura e Pesca de Mianmar, assim como os analistas da Organização para a Agricultura e a Alimentação (FAO), advertiram várias vezes que a Birmânia não tem os recursos necessários para atuar contra qualquer epidemia.