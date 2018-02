Centenas de imigrantes são resgatados em Lampedusa, na costa da Itália

ROMA - Navios da Marinha e da guarda costeira da Itália resgataram mais de 700 imigrantes nas águas entre a Sicília e o norte da África durante a noite, em mais um incidente da crise imigratória que já custou centenas de vidas neste mês.Barcos de patrulha conduziram cinco operações e entre os resgatados estão dezenas de mulheres e crianças, disseram autoridades nesta sexta-feira, 25.

Centenas de pessoas resgatadas foram levadas para um centro de recepção de imigrantes já superlotado na ilha de Lampedusa. O primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, pressionou os líderes da União Europeia reunidos em Bruxelas a aumentar a ajuda a países do Mediterrâneo, incluindo Itália, Grécia e Malta, que têm recebido o maior impacto da crise migratória.

A Itália aumentou as patrulhas nas rotas marítimas entre Líbia e Tunísia e a Itália desde que mais de 360 imigrantes provenientes da Eritreia se afogaram no início de outubro, quando a embarcação em que estavam naufragou próximo a Lampedusa. Um segundo barco afundou uma semana depois, deixando uma estimativa de 200 pessoas desaparecidas.

O centro de recepção da ilha enfrenta dificuldades para lidar com a chegada de imigrantes em fuga da guerra civil na Síria e da crise política no Egito e outros países árabes e africanos, que têm lançado inúmeras pessoas em perigosas travessias do Mediterrâneo a bordo de precárias embarcações. Mais de 32 mil imigrantes realizaram a viagem até o sul da Itália via barco este ano, de acordo com a Organização das Nações Unidas. / REUTERS

Veja abaixo imagens dos naufrágios do começo do mês