Centenas de milhares celebram fim de governo apoiado pelos EUA Centenas de milhares de iranianos participaram neste domingo de uma manifestação condenando as críticas do presidente dos Estados Unidos a seu país e celebrando o 23.º aniversário da Revolução Islâmica. Revoltados com a afirmação de George W. Bush de que o Irã faz parte de um "eixo do mal", homens, mulheres e crianças lotaram a Praça da Liberdade, em Teerã, portando faixas anti-EUA e queimando bonecos representando o Tio Sam. O presidente Mohammad Khatami disse aos participantes que a imensa multidão era a resposta aos "insultos e acusações forjadas dos EUA" contra o Irã. "Este ano, apesar dos insultos à grande nação iraniana e das acusações forjadas contra ela, a nação iraniana comemora o aniversário de sua revolta numa escala maior do que nunca", disse Khatami. A televisão estatal divulgou que milhões de outras pessoas participaram em manifestações semelhantes em todas grandes cidades do país. Numa discurso interrompido repetidamente por gritos de "Morte à América!", Khatami afirmou que os Estados Unidos deveriam entender a mensagem da revolução iraniana: independência, liberdade e uma República Islâmica. Alguns manifestantes vestiam mantos brancos, simbolizando sua disposição de morrer por sua causa. Khatami reconheceu que existem "muitas diferenças" entre os líderse do Irã - uma referência à luta pelo poder entre conservadores e reformistas - mas disse que o país está unido no apoio à causa da revolução islâmica de 1979. "Não podemos esconder que existem deficiências e insatisfação mas sem dúvida a nação inteira está unida no apoio à revolução e ao caminho que escolheu", afirmou. O presidente reformista sugeriu que a política externa dos EUA foi responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York e Washington. "O povo americano tem todo o direito de perguntar a seus líderes por quanto tempo ele terá de pagar o preço de políticas incorretas. Quais políticas e quais razões causaram os ataques de 11 de setembro?" perguntou. Um dos participantes da manifestação, o chefe da Guarda Revolucionária, general Rahim Safavi, disse à tevê estatal: "As manifestações de hoje são a maior dissuasão às ameaças dos EUA. O povo mostrou que permanece fiel aos objetivos da revolução". As ruas estavam cobertas de cartazes coloridos e de balões vermelhos, brancos e verdes, as cores da bandeira iraniana. Helicópteros jogaram flores vermelhas sobre a multidão. Cartazes tinham escritas em farsi e inglês frases como "Ainda seguimos os ideais da revolução islâmica" e "A América não pode fazer mal algum", uma expressão favorita do aiatolá Ruhollah Khomeini, o já falecido líder espiritual da revolução. O presidente George W. Bush disse em seu discurso sobre o Estado da Nação no mês passado que o Irã, junto com o Iraque e a Coréia do Norte, fazia parte de um "eixo do mal", porque buscava armas de destruição em massa. O Irã rejeita a acusação. Bush também afirmou que o Irã "exporta o terror, enquanto uns poucos não eleitos reprimem a esperança de liberdade do povo iraniano". Um cartaz na manifestação de hoje declarava em inglês: "Bush é um Drácula". No início da guerra contra o terrorismo dos EUA, autoridades americanas falavam de uma melhor cooperação com o Irã, depois de o país ter tacitamente aprovado a campanha para derrubar os governantes talebans do Afeganistão. Mas recentemente oficiais dos EUA acusaram Teerã de tentar minar o novo governo afegão e contrabandear armas para os palestinos. O Irã nega as acusações. A manifestação de hoje marcou o último dia de celebração de aniversário da revolução de 1979, que derrubou do poder o xá Mohammed Reza Pahlavi, apoiado pelos EUA.