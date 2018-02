Centenas de milhares gritam "Fora!" para Chávez Centenas de milhares de cidadãos venezuelanos, de todas as classes sociais e tendências políticas, cantaram ?Fora! Fora!? numa gigantesca passeata, hoje, para exigir a renúncia do presidente Hugo Chávez. Pontuada por apitos, tambores, cornetas e fogos de artifício, a manifestação de 12 quilômetros congestionou o centro de Caracas e transbordou para uma auto-estrada. O chefe de polícia da cidade, Emigdio Delgado, estimou em 600.000 o número de manifestantes. A pesseata foi uma demonstração de força da oposição e serviu para sublinhar a divisão do país - a maioria dos pobres da Venezuela apóia Chávez. A manifestação de hoje foi a quinta e maior desde o protesto de 11 de abril, que desembocou num gole de Estado que removeu Chávez do poder por alguns dias. Tropas da Guarda Nacional e a polícia de choque ocuparam barricadas para manter os manifestantes afastados do palácio presidencial e dos apoiadores de Chávez, numa tentativa de evitar derramamento de sangue.