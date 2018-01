Centenas de militantes presos no Paquistão Agindo contra o "terrorismo internacional", autoridades paquistanesas detiveram hoje mais de 290 militantes islâmicos, enquanto investigadores do Paquistão, Estados Unidos e França buscavam ligações entre a Al-Qaeda e um atentado a bomba que matou 11 engenheiros franceses e três paquistaneses. Depois de visitar o local da explosão de quarta-feira e uma dezena de cidadãos franceses feridos no ataque, a ministra da Defesa da França, Michelle Alliot-Marie, afirmou que o atentado era "parte de um movimento terrorista maior, contra o qual a coalizão internacional está lutando". Ela elogiou o governante militar do Paquistão, general Pervez Musharraf, por sua "corajosa escolha" de unir-se à guerra contra o terrorismo liderada pelos EUA, e disse que o atentado em Karachi apenas fortalece a determinação da França. "Temos que combater o terrorismo até que ele seja eliminado", afirmou. Em Paris, um porta-voz do governo francês considerou que o atentado visava claramente ferir uma potência estrangeira e membro da coalizão liderada por Washington contra a organização de Osama bin Laden, Al-Qaeda, e o regime deposto taleban, do Afeganistão. Muitos militantes islâmicos no Paquistão têm laços estreitos com a Al-Qaeda. Eles têm prometido vingar a decisão de Musharraf de banir cinco grupos militantes, depois de ter abandonado o Taleban e se colocado ao lado dos EUA, após os atentados de 11 de setembro. Musharraf tem classificado o ataque em Karachi como uma tentativa de "desestabilizar" o Paquistão e "enfraquecer a determinação" na luta contra o "terrorismo internacional". O ministro da Informação Nisar Memon, que se reuniu com Alliot-Marie, insistiu que o Paquistão não será demovido e que já tomou "mais medidas para combater o terrorismo". Ele não entrou em detalhes. Mas uma autoridade do Ministério do Interior, Tasneem Noorani, disse que "numerosos" ativistas integrantes de grupos radicais proscritos foram detidos em todo o país. "Esperamos mais prisões, porque as buscas ainda estão ocorrendo", informou. Funcionários do Ministério do Interior, que pediram para não ser identificados, afirmaram que pelo menos 290 supostos membros do Jaish-e-Mohammed, do Sipah-e-Sahaba, do Lashkar-e-Tayyaba e de outros grupos foram detidos na repressão, que deve durar vários dias. Depois que Musharraf colocou os grupos na ilegalidade em janeiro, mais de 2.000 militantes foram presos e posteriormente liberados. Na cidade portuária de Karachi, três agentes do FBI analisaram por 90 minutos os destroços do ônibus da Marinha paquistanesa, explodido por um atacante suicida dentro de um carro. Investigadores franceses também já estão no Paquistão, informou Alliot-Marie, que chegou hoje para consultar autoridades paquistanesas. Doze trabalhadores franceses feridos no ataque foram levados, num avião militar alemão, para a França. Os engenheiros estavam no Paquistão ajudando na construção de um submarino francês comprado pela Marinha paquistanesa - trabalho que continuará apesar do atentado, adiantou Alliot-Marie.