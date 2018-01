Centenas de mísseis desapareceram do arsenal da Ucrânia Várias centenas de mísseis da era soviética desapareceram do arsenal militar da Ucrânia, afirmou o ministro da Defesa Yevhen Marchuk em uma entrevista publicada hoje pelo jornal Den, de Kiev. Ele não informou o tipo dos projéteis que sumiram, mas o porta-voz do ministério, Kostyantyn Khivrenko, afirmou se tratar de mísseis de defesa aérea S-75, mais conhecidos no Ocidente por SA-2s. De acordo com Khivrenko, milhares de mísseis do arsenal soviético que estavam em países membros do Pacto de Varsóvia foram trazidos à Ucrânia para que fossem desmantelados.