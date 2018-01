Centenas de moradores de Naharia abandonam a cidade Centenas de moradores de Naharia, que fica a cerca de 10 quilômetros da fronteira de Israel com o Líbano, estão abandonado a cidade, depois de ruas serem atingidas por dezenas de foguetes disparados pelo Hezbollah, nesta quinta-feira. Um deles, no começo desta manhã (horário local), caiu num edifício, provocando a morte de uma mulher de cerca de 40 anos que estava no terraço. Cerca de 30 pessoas foram feridas pelos foguetes. Uma delas está hospitalizada, em situação crítico. O Exército israelense definiu uma zona de cerca de 30 quilômetros da fronteira norte de Israel até a localidade de Acre, que considera "área provável de queda de foguetes" ao longo do dia. Fontes militares não descartam que o Hezbollah utilize foguetes de maior alcance, que possam chegar a cidades bem mais ao sul, como Haifa e Netânia. Por enquanto, as forças de segurança aconselham os moradores das localidades do norte do país a permanecer nos abrigos e não consideram necessária uma evacuação em massa. Na falta de abrigos, a população está sendo instruída a se proteger em vãos de escadas e dentro das casas. O ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, se reúne, nesta quinta-feira, com os membros da Comissão parlamentar para Assuntos de Segurança e Exteriores, para explicar os últimos eventos na área de conflito.