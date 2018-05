Centenas de pessoas posam nuas em geleira suíça Centenas de pessoas posaram nuas na geleira Aletsch, na Suíça, para o fotógrafo norte-americano Spencer Tunick, como parte de uma campanha do Greenpeace para aumentar a consciência quanto ao aquecimento global. Tunick, falando de um megafone do alto de uma escada, dirigiu cerca de 600 voluntários de toda a Europa e os fotografou em uma área rochosa com vista para a geleira, que é a maior dos Alpes e está encolhendo. Depois, ele tirou fotos das pessoas em grupos na massa de gelo. Equipes com equipamento fotográfico foram montadas em cinco pontos diferentes da geleira para a realização das fotografias. As geleiras são sensíveis às mudanças climáticas e estão diminuindo desde o início da era industrial, mas o ritmo da redução em área aumentou nos últimos anos. O grupo ambiental Greenpeace, que organizou o evento, disse que o objetivo era "estabelecer uma relação simbólica entre a vulnerabilidade das geleiras se derretendo e o corpo humano." A Aletsch toma o lado sul da montanha Jungfrau no Vale do Reno Superior. As geleiras alpinas perderam cerca de um terço de sua área e metade de seu volume ao longo dos últimos 150 anos. A massa de gelo da Aletsch retraiu-se em 115 metros nos últimos dois anos, disse o Greenpeace. Tunick também realizou fotos de multidões nuas em várias cidades mundo afora, de Newcastle (Grã-Bretanha) à Cidade do México, onde um número recorde de 18 mil pessoas tiraram as roupas na praça Zocalo, em maio. Falando ao jornal de Genebra Le Temps, em entrevista publicada no sábado, Tunick disse que suas fotografias são tanto trabalhos de arte quanto declarações políticas. "Vou tratar os corpos em dois níveis. No nível abstrato, como se fossem flores ou pedras. E em um nível mais social, para representar a vulnerabilidade e a humanidade em relação à natureza e à cidade, e para lembrar as pessoas do lugar de onde viemos." A Suíça tem cerca 1.800 geleiras e quase todas estão encolhendo. O Greenpeace disse que, se o aquecimento global continuar, a maior parte das geleiras do planeta desaparecerá até 2080.