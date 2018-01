Centenas de pessoas protestam contra Otan e guerra Centenas de manifestantes reuniram-se nesta quarta-feira no centro de Praga para protestarem contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e conflitos militares, mas o forte esquema de segurança e o tempo ruim pareciam afastar a possibilidade de manifestações maiores. Militantes do Partido Comunista Checo reuniram-se na Praça da Cidade Velha sob um céu nublado para expressar seu descontentamento com a existência da aliança atlântica e a reunião de cúpula de dois dias, com início formal previsto para amanhã. Marta Semelova, uma secretária do partido em Praga, ressaltou que os comunistas sempre foram contra a existência da Otan e a participação da República Checa na entidade. O país ingressou na aliança em 1999, ao lado de Hungria e Polônia. "Após o fim do Pacto de Varsóvia, consideramos a Otan uma organização absolutamente desnecessária", explicou Semelova. Segundo ela, o dinheiro gasto para organizar a reunião de cúpula poderia ter sido melhor empregado nos esforços de reconstrução após as devastadoras enchentes que afetaram a capital checa e outras partes do país em agosto último. A polícia estimou em 400 os manifestantes presentes - número bem inferior ao que as autoridades esperavam. Porém, os manifestantes planejam outros eventos, inclusive um protesto numa região de Praga onde os líder pretendem jantar. As demonstrações de hoje foram pacíficas e não afastaram os turistas, que continuaram visitando a praça. Havia ainda dezenas de manifestantes esquerdistas pertencentes aos grupos REVO e Iniciativa Contra a Guerra com faixas com os dizeres "Não à guerra em nome da democracia" e "Não joguem bombas! Joguem Bush!"