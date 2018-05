Outro barco chegou hoje com 277 refugiados da África Subsaariana. Alessandro disse que outros dois navios com um total de cerca de 800 líbios a bordo estava a caminho de Lampedusa, onde devem chegar nos próximo dias escoltados pela guarda costeira. Mais de 25 mil imigrantes e refugiados do Norte da África, a maioria de Líbia e da Tunísia, chegaram na Itália desde o início do ano. As informações são da Dow Jones.