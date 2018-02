Centenas participam de vigília em homenagem às 17 vítimas do atirador na Flórida

PARKLAND, EUA - Centenas de pessoas se reuniram na quinta-feira 15 em uma vigília em memória dos 17 mortos no massacre realizado na véspera pelo jovem Nikolas Cruz na escola Marjory Stoneman Douglas em Parkland, na Flórida.

Tanto adolescentes como os adultos não escondiam a emoção ao ouvir o testemunho do pai da menina Jaime Guttenberg, de 14 anos, uma das assassinadas no ataque, que conseguiu falar graças ao encorajamento e frases de apoio que recebeu.

O pai, Fred Guttenberg, explicou emocionado que em 2017 perdeu um irmão vítima de um câncer, doença derivada dos atentados de 11 de setembro de 2001. Ele pensou, na época, que a dor era insuportável, mas afirmou que o que vivia desde a tarde de quarta-feira era infinitamente pior.

"Jamie era a luz da festa", disse o pai, lamentando não se lembrar se havia se despedido da filha antes de ela sair para a escola e não voltar mais para casa. Ele ainda pediu aos pais presentes que não passem um dia sem "abraçar e beijar" seus filhos.

Ao lado dele, no palco do anfiteatro ao ar livre do parque Pine Trails, autoridades e líderes religiosos pediram unidade para enfrentar a tragédia. Centenas de pessoas depositaram flores e velas em memória dos 17 mortos e colocaram fotografias de algumas vítimas, como Peter Wang, de 15 anos.

Também houve espaço para mensagens críticas como "Basta é suficiente" e "NRA deixe de matar nossos filhos", em referência à Associação Nacional de Rifles, o poderoso grupo de pressão a favor das armas e contrário a uma maior regulamentação delas nos EUA.

A experiência em Parkland remeteu ao massacre na discoteca Pulse, em Orlando, também na Flórida, frequentada pelo público LGBT, onde morreram 49 pessoas. / EFE