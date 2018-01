Centenas pedem a volta de Saddam ao poder Cerca de 500 pessoas participaram nesta sexta-feira de uma manifestação na cidade natal de Saddam Hussein, Tikrit, exigindo o retorno do deposto presidente ao poder. A concentração, convocada pela Associação dos Acadêmicos Muçulmanos e o Conselho Shura de Tikrit, foi realizada na frente da Mesquita Al-Jamaa al-Kabir antes das orações de sexta-feira. Saddam responde atualmente a acusações de genocídio em Bagdá. A multidão exigiu sua libertação; e que ele tenha permissão para retornar ao poder como presidente, disse Mohammed Talib Jassim, chefe do Conselho Shura Tikrit. Eles também condenaram as recentes declarações do papa Bento XVI sobre o Islã, pediram o fim de ações militares dos exércitos dos EUA e iraquiano e a libertação dos prisioneiros levados de Tikrit pelas forças de ocupação.