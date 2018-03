Centenas protestam em favor do véu na Turquia

Centenas de mulheres protestaram ontem na Turquia contra a anulação de uma medida que permitia o uso do véu islâmico em universidades do país. Cerca de 500 mulheres participaram de marchas em Diyarbakir, no sul da Turquia, e outras centenas protestaram em Istambul. Na quinta-feira, o Tribunal Constitucional do país revogou a emenda, aprovada em fevereiro pelo Parlamento, que permitia o uso do véu, sob a alegação que a medida violava os princípios básicos seculares da Constituição turca. O premiê Recep Tayyip Erdogan convocou ontem uma reunião com membros do AKP, o partido governista de raiz islâmica, para discutir a anulação. Depois da reunião, o partido afirmou que a decisão do tribunal estava violando a Constituição porque o Tribunal Constitucional, segundo ele, não teria poderes para anular uma lei já aprovada pelo Parlamento. A questão do uso do véu é polêmica na Turquia, onde o governo tem travado uma disputa de de poder com os grupos seculares, apoiados pelos militares. Muitos vêem o véu como um emblema da política islâmica e consideram qualquer tentativa de permitir seu uso como um ataque às leis do país - que determinam a radical separação de Estado e religião.