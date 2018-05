Centenas se aglomeram em aeroporto britânico

No aeroporto internacional de Heathrow, em Londres, um dos mais movimentados do mundo, centenas de passageiros vêm passando as noites no saguão à espera de informações sobre seus voos.

A neve e o frio têm causado transtorno nos sistemas de trasnporte do norte europeu.

Após apenas 20 pousos e decolagens no domingo, o aeroporto operou com cerca de um terço da capacidade na segunda-feira. Nesta terça-feira, a previsão é que essa proporção se mantenha.

Apesar de um relaxamento da proibição de voos noturnos para tentar reduzir o acúmulo de passageiros de voos cancelados ou atrasados, as autoridades locais dizem que a situação somente voltará ao normal após o Natal ou mesmo mais tarde, se voltar a nevar.

Todos os voos de curta distância foram cancelados, e apenas uma das pistas estava em operação em Heathrow.

Com o crescente número de pessoas se aglomerando nos terminais, a entrada de novos passageiros passou a ser impedida.

Segundo a BAA, empresa que administra o aeroporto de Heathrow, o grande volume de neve no sábado provocou o acúmulo de gelo no entorno das aeronaves, ameaçando a segurança.