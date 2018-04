Centenas vão ao Museu do Prado ver cópia de Mona Lisa

Centenas de pessoas se reuniram no Museu do Prado, em Madri, para ver uma cópia da "Mona Lisa" pela primeira vez desde que a restauração revelou que certamente ela foi pintada por um dos aprendizes de Leonardo da Vinci.

A pintura foi colocada em um display no museu nesta terça-feira, 21, onde ficará até ser levada ao museu do Louvre, em Paris, no próximo mês, onde ficará junto ao original como parte de uma exibição do trabalho de da Vinci.

Embora não tenha sido determinada a autoria da cópia, tanto o Prado quando o Louvre acreditam que ela provavelmente é a última cópia conhecida da "La Gioconda".

A cópia faz parte da coleção espanhola há centenas de anos e embora tenha sido exibida anteriormente no Museu do Prado, não chamou muito a atenção e era considerada uma cópia medíocre. As informações são da Associated Press.