<center>Bush cai da bicicleta</center> O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, caiu neste sábado da bicicleta durante um passeio em seu rancho, em Crawford, no Texas. Ele machucou levemente o nariz, o queixo, o lábio, os dois joelhos e a mão direita, informou o porta-voz da Casa Branca, Trent Duffy. Bush havia percorrido 25 quilômetros junto com o seu médico Richard Tubb, um assistente militar e um agente do serviço secreto responsável pela sua segurança, quando ocorreu o acidente, disse o porta-voz. O médico atendeu Bush e constatou que o presidente não se feriu gravemente. Ele recusou a ajuda do serviço secreto para voltar para a casa. O incidente não impedirá que o presidente e a esposa Laura compareçam ao jantar deste domingo em homenagem às filhas gêmeas, Jenna e Bárbara, que concluíram seus estudos universitários.