Centristas entram para coalizão de Sharon O pequeno Partido do Centro de Israel aceitou neste domingo um convite do primeiro-ministro Ariel Sharon para participar da coalizão governista, que já abarca uma vasta variedade de partidos políticos. O Partido do Centro possui cinco membros no Knesset (Parlamento), de 120 cadeiras, e Sharon prometeu a três deles cargos importantes em seu governo. Todos são ex-membros do Likud. agremiação política de extrema-direita à qual também pertence o primeiro-ministro. Roni Milo, membro do partido centrista que ocupará o cargo de ministro da Cooperação Regional, disse que a decisão foi pragmática. "É preferível estar dentro do governo e influir nas decisões e processos", observou.