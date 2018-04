Centro comunitário judaico é atacado na Venezuela Uma bomba caseira foi lançada na madrugada de ontem contra um centro comunitário judaico no bairro de La Florida, no norte de Caracas. Segundo Abraham Garzón, diretor do centro, a bomba foi lançada por um grupo de homens não identificados e não deixou feridos. No mês passado, a mais importante sinagoga da capital venezuelana foi invadida e depredada. Segundo integrantes da comunidade judaica do país, a retórica anti-israelense do presidente Hugo Chávez encoraja grupos violentos a promoverem atentados e atos de vandalismo contra símbolos judaicos. No início do ano, Chávez chamou de volta o embaixador venezuelano em Tel-Aviv para protestar contra os bombardeios israelenses à Faixa de Gaza.