Centro-direita da Itália pede fim de quatro programas de TV A Casa das Liberdades, coalizão de centro-direita em poder na Itália, pediu hoje à comissão de vigilância da televisão pública RAI a suspensão de quatro importantes programas políticos durante a campanha para as eleições administrativas do próximo dia 26. "Não podemos aceitar que pela segunda vez um grupo político acabe prejudicado pelo uso privado da RAI na campanha eleitoral", afirmou Paolo Romani, diretor de informação da Força Italia, o partido fundado por Silvio Berlusconi. "Na última campanha eleitoral o serviço público radiotelevisivo foi utilizado de forma injusta, determinando um dano gravíssimo à parte política que não participava das transmissões, apesar de já estarem em vigor as normas que deveriam regular o respeito ao pluralismo", disse Romani. Os programas de televisão em questão são Il Fatto, Porta a Porta (ambos da RAI 1), Sciuscia (RAI 2) e Primo Piano (RAI 3). "O mau uso da televisão é um patrimônio típico e exclusivo da esquerda italiana", afirmou Romani.