Centro-direita supera socialistas no Parlamento Europeu Os conservadores europeus superaram os socialistas e diversos grupos de extrema direita ganharam força nas eleições para o Parlamento Europeu, marcadas por uma abstenção recorde de eleitores, mostraram os resultados divulgados hoje. A informação representa uma derrota para os socialistas, que não conseguiram capitalizar os temores com a recessão das economias europeias. Também ganharam terreno as extremas direita e esquerda, os movimentos anti-imigração e os chamados eurocéticos - os que têm restrições quanto ao sucesso do bloco europeu.