Centro-esquerda vence em cidades-chave da Itália Candidatos de centro-esquerda venceram o segundo turno das eleições administrativas parciais realizadas entre ontem e hoje em diversas cidades da Itália. De acordo com os resultados divulgados hoje, a centro-esquerda saiu vencedora em cinco grandes municípios e conservou o poder em quatro outros. Três milhões de italianos estavam registrados para votar e eleger, em segundo turno, três presidentes de província (Campobasso, Reggio Calabria e Vercelli) e 75 prefeitos de localidades com mais de 15.000 habitantes, onde candidatos não receberam 50% mais um dos votos no primeiro turno. A centro-esquerda conquistou, inclusive, um município emblemático - Arcore, onde o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, de direita, tem sua residência.