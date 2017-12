Centros em Jacarta ainda abrigam 260 mil desabrigados Cerca de 260 mil pessoas continuam hospedadas em centros de amparo da região metropolitana de Jacarta, devido às inundações que causaram 44 mortes nos últimos dias na capital indonésia. Fontes do centro de crise, organizado para ajudar os desabrigados, afirmaram que os deslocados estão em refúgios da capital e de municípios como Bekasi, Tangerang e Depok. Segundo os seus porta-vozes, muitas famílias começaram a retornar a suas casas com a baixa do nível da água. Equipes de limpeza recolhem os escombros que flutuam nas águas. Algumas lojas retomaram sua atividade, apesar de as comunicações telefônicas e o fornecimento de eletricidade e água potável continuar interrompido em grandes áreas da capital. As autoridades recomendam um cuidado especial na higiene para evitar a propagação de diarréias, gastrenterite e infecções cutâneas. A cidade continua em alerta diante da possibilidade de novas chuvas nos próximos dias, que poderiam piorar a situação. A água começou a alagar Jacarta na sexta-feira, obrigando 340 mil pessoas a abandonar suas casas. Os prejuízos chegam a US$ 452 milhões, segundo cálculos preliminares.