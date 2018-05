Centros religiosos são atacados em NY A polícia de Nova York está investigando como crime racial quatro ataques com coquetéis Molotov na noite de domingo - incluindo um contra uma mesquita com 75 pessoas dentro e outro contra um local de culto hindu. Ninguém se feriu. Os atentados incendiários ocorreram no período de duas horas na noite de domingo no bairro do Queens, disse a polícia. A primeira bomba atingiu uma loja de conveniência, provocando danos, e a segunda, uma residência. O terceiro alvo foi a Fundação Imã al-Khoei, uma organização xiita que fornece educação, serviços fúnebres, aconselhamento e também ajuda a organizar peregrinações islâmicas para Meca. O quarto ataque foi contra uma casa onde são realizados cultos hindus. Grupos de direitos civis islâmicos, pediram que a polícia aumente a patrulha ao redor das mesquitas. / AP