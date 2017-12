Cepal avalia crise argentina O desequilíbrio fiscal, a dependência de recursos externos, a perda de confiança da população na política econômica, tudo contribuiu para a crise argentina A avaliação é de Renato Baumann, economista da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal). De acordo com Baumann, a "Argentina é caso extremo de fixação de paridade levada às últimas conseqüências". A crise foi agravada pela liberalização cambial no Brasil em 1999, com perda de competitividade das exportações argentinas, diz o economista. A política econômica argentina levada "de forma rígida" -em um período de recessão com queda na arrecadação- acabou em perda de confiança na moeda e revolta social. Baumann avalia que para as empresas brasileiras em operação na Argentina haverá perda de liquidez e dificuldade de vendas. A crise argentina provoca efeitos diferentes entre os países da região, observa o economista. Para o Brasil e Uruguai, a perda direta é com o "travamento" do comércio com o país vizinho. O efeito mais direto para o Chile é quanto aos investimentos feitos na economia argentina. Segundo o economista, são duvidosas as soluções para a situação da Argentina, limitadas pela dependência da economia ao dólar, o que dificulta a implementação de políticas de ajuste, como a desvalorização cambial do peso.