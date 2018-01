Cerca de 100 mil refugiados chegam à fronteira do Irã Cerca de 100 mil refugiados iraquianos chegaram à fronteira oeste do Irã, informou hoje a agência iraniana de notícias, Irna. Um funcionário do Ministério do Interior do Irã informou que, na quarta-feira, os refugiados estavam na fronteira de Mehran, na província de Ilam. O governo iraniano montou 20 acampamentos em vários pontos da fronteira, com capacidade para acolher 570 mil refugiados, a quem Teerã quer manter em solo iraquiano. O Irã afirma que já gastou US$ 11 milhões com os preparativos para receber os refugiados da guerra do Iraque e acrescentou que, até agora, a Comissão da ONU para Refugiados só contribuiu com 10% desse montante. Na primeira Guerra do Golfo, em 1991, mais de um milhão de refugiados iraquianos cruzaram a fronteira com o Irã. Veja o especial :