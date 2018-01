Cerca de 100.000 desabrigados em inundações na Etiópia Cerca de 100.000 pessoas estão desabrigadas e pelo menos 38 morreram nos últimos dias em conseqüência das enchentes causadas pelas chuvas torrenciais no sudeste da Etiópia, disse um funcionário do governo. A grande maioria das vítimas foi atingida pela forte correnteza provocada pela enchente no rio Wabe Shebelli, cujas águas transbordaram, deixando submersos povoados, plantações e gado, disse o ministro de Minas e Energia, Mohmmud Dirir. O número oficial de mortos deve crescer à medida em que chegarem à capital, Adis-Abeba, informações sobre as cidades e povoados mais remotos. As enchentes também causam problemas em dois países vizinhos, a Somália e o Quênia.