Cerca de 150 golfinhos encalham em praia no nordeste do Japão

TÓQUIO - Cerca de 150 golfinhos aparecerem encalhados em uma praia no litoral do nordeste do Japão nesta sexta-feira, 10. Autoridades locais e voluntários se esforçam para salvar o maior número possível de animais.

Os golfinhos encalharam ao longo de um trecho de cerca de 10 quilômetros na praia de Hokota, a 115 quilômetros de Tóquio.

Imagens de emissoras de TV locais mostram dezenas de pessoas carregando baldes e jogando água do mar sobre os golfinhos, ou mesmo cobrindo-os com toalhas de banho, para mantê-los úmidos.

As autoridades da cidade, a guarda costeira e um aquário também participam do trabalho de resgate dos golfinhos, que medem entre 2 a 3 metros de comprimento.

A televisão pública japonesa NHK informou que a guarda costeira já soltado pelo menos três animais em boas condições em alto mar.

Em 2011, cerca de 50 golfinhos foram encontrados encalhados em uma praia perto de Hokota. Outros incidentes menores também foram registrados nos últimos 15 anos. / AP