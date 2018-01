Cerca de 30 rebeldes tâmeis morrem em confrontos no Sri Lanka Cerca de 30 rebeldes morreram em confrontos entre a guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) e a facção que se separou deste grupo liderada pelo comandante Karuna, informou nesta segunda-feira a televisão estatal. O secretário adjunto do Ministério da Defesa, M. Fernando, confirmou à EFE que os confrontos ocorreram no domingo à noite na localidade de Sampoor, do distrito de Tricomalee, no nordeste da ilha. As autoridades cingalesas não puderam precisar o número de mortos, já que os confrontos ocorreram em uma região da ilha sob controle do LTTE, onde não é permitida a entrada de forças governamentais nem de jornalistas. "Não podemos precisar com exatidão o número de mortos nos confrontos, porque por enquanto temos diferentes relatos com números diferentes e não há como confirmá-los", afirmaram as autoridades. A televisão estatal indicou que dois acampamentos do LTTE em Sampoor (250 quilômetros a nordeste de Colombo) foram atacados pelas forças de V.Muralitharan, conhecido como comandante Karuna. O veículo afirmou, citando fontes militares, que o número de mortos pode chegar a trinta. Enquanto isso, na província de Jaffna, no norte da ilha, ainda está em vigor o toque de recolher imposto à meia-noite pelo governo cingalês depois que os corpos de oito civis da etnia tâmil foram encontrados. Os rebeldes tâmeis afirmam que os civis foram seqüestrados no domingo em um templo hindu e assassinados pelas forças de segurança governamentais, algo que porta-vozes do exército do Sri Lanka negam. O assassinato das oito pessoas criou uma forte tensão na região de Jaffna e o exército fechou os principais pontos de entrada na zona a partir das áreas controladas pelo LTTE na província do Norte.