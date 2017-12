Cerca de 40 mil soldados israelenses aguardam sinal para invadir o Líbano Cerca de 40 mil soldados e reservistas israelenses estão posicionados na fronteira norte do país à espera de um sinal verde do governo para invadir o território libanês. Caso a ação seja concretizada, este seria o maior número de forças terrestres a entrar no Líbano desde o começo da operação desenvolvida pelas forças do Estado judeu desde julho, segundo informa a página de internet do diário The Jerusalem Post. O Gabinete de Segurança israelense aprovou nesta quarta-feira a ampliação da ofensiva militar no Líbano e a entrada de tropas no país vizinho até o Rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira entre os dois países. A iniciativa foi apresentada pelo chefe do Estado-Maior israelense, general Dan Halutz, e aprovada por nove dos 12 ministros do gabinete - três se abstiveram. Cerca de sete mil soldados participam nesta quarta-feira de operações israelenses no sul do Líbano, onde enfrentaram em combates milicianos do Hezbollah em cerca de 20 aldeias, a fim de manter posições ao longo da zona fronteiriça em uma "faixa de segurança" de até dez quilômetros no território libanês. A ampliação da ofensiva terrestre no sul do Líbano aprovada nesta quarta implicaria no envio de tropas adicionais para regiões ainda não alcançadas pelos soldados do Exército judeu. O objetivo da decisão é intensificar os danos contra a infra-estrutura do Hezbollah e obter o maior número de vitórias antes que uma proposta de cessar-fogo para região seja aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Em entrevistas após a reunião do gabinete, o ministro do Comércio israelense Eli Yishai disse que a previsão é de que a ofensiva dure cerca de 30 dias. No entanto, um acordo de cessar-fogo apoiado pela comunidade internacional é esperado para os próximos dias. "A avaliação é de que irá durar 30 dias", afirmou. Mas completou dizendo que "é errado fazer essa avaliação, pois acho que deve durar muito mais". Ainda segundo as autoridades israelenses que participaram da reunião, a decisão tomada pelo gabinete não implicará em uma ação imediata, já que seu objetivo foi apenas permitir que o ministro da defesa israelense, Amir Peretz, e primeiro-ministro, Ehud Olmert, ordenem a ampliação da ofensiva caso avaliem que ela é necessária. Texto atualizado às 17h35