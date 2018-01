Cerca de 40 pessoas podem ter gripe aviária perto de Tóquio As autoridades sanitárias de Ibaraki acreditam que cerca de 40 pessoas desta província próxima de Tóquio foram infectadas com gripe aviária recentemente, mas não desenvolveram os sintomas da doença. Fontes sanitárias afirmaram que é remota a possibilidade de que estas pessoas transmitam a infecção, causada aparentemente pela cepa H5N2 do vírus da gripe aviária. O H5N2 é uma cepa mais branda do vírus que produz a gripe aviária, ao contrário do H5N1, capaz de causar estragos entre a população animal e a humana. As autoridades sanitárias de Ibaraki tinham feito exames médicos em 400 pessoas que vivem e trabalham em instalações agropecuárias dedicadas à criação de frangos e outros espécies de fazenda. Dos pacientes cujos anticorpos foram examinados, pelo menos 40 mostraram sinais de terem sido infectados pelo vírus H5N2.