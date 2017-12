Cerca de 50 cadáveres encontrados nos EUA Dezenas de cadáveres em estado de decomposição foram encontrados atrás de um crematório em Noble, estado da Georgia, Estados Unidos. Autoridades policiais que estiveram no local disseram neste sábado que alguns corpos foram deixados ali há mais de três anos. Eles esperam encontrar ainda mais corpos. ?Pense no mais terrível filme de terror que você já viu e imagine algo dez vezes pior: é disso que se trata?, disse o oficial de justiça Dewayne Wilson. Os investigadores encontraram pelo menos 50 corpos atrás do crematório e acham quepode haver mais, disse John Bankhead, porta-voz da polícia da Georgia. Bankhead disse que os corpos devem ter sido enviados ao crematório. Os donos do estabelecimento, Ray e Clara Marsh, entregaram seus arquivos às autoridades, segundo informou o subchefe de polícia Hill Morrison. O casal não está sob acusação até o momento. O caso começou na sexta-feira, quando uma mulher que passava perto do crematório achou alguns ossos. Em poucas horas, autoridades encontraram perto de trinta cadáveres, alguns empilhados em um depósito de ferramentas. Segundo o chefe de polícia Steve Wilson, alguns dos corpos foram colocados ali há menos de uma semana e outros há mais de três anos.