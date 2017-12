Cerca de 50 talibãs morrem durante ataque no Afeganistão Cerca de 50 supostos talebans morreram ontem à noite em Kandahar (sul do Afeganistão) durante confrontos com tropas da coalizão militar dirigida pelos Estados Unidos e forças afegãs, disseram hoje fontes oficiais. Nas províncias do sul do Afeganistão, reduto dos ultrafundamentalistas, está em andamento há dez dias a operação "Pressão na Montanha", contra refúgios dos rebeldes. O general Rahmatullah Raufi, chefe das operações da coalizão no sul do país, indicou hoje que, em um enfrentamento que ocorreu na última noite durante quatro horas no distrito de Panjwayi, entre 48 e 50 supostos insurgentes perderam a vida.