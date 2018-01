Cerca de 75 pessoas somem após naufrágio em Bangladesh Membros de grupos de resgate buscavam cerca de 75 passageiros desaparecidos depois que uma tormenta noturna provocou o naufrágio de uma balsa no sul de Bangladesh, três semanas após um desastre similar com outra embarcação que causou a morte de pelo menos 300 pessoas. Segundo o chefe de polícia Abdula Al-Azad Chowdhry, a balsa MV Suhat transportava cerca de 100 passageiros quando afundou ontem à noite no Rio Boleshwar, no distrito de Pirojpur, a cerca de 135 quilômetros ao sul de Daca. Vinte e cinco pessoas conseguiram chegar às margens do rio a nado. Nenhum cadáver foi encontrado depois do naufrágio.